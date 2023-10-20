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Земельные участки в Kathikas, Кипр

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3679 кв.м. В Пафосе
€105,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Катикас, Кипр
Земельные участки 1 комната с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10368 кв.м. В Пафосе. Территориальная зона: Г3Коэффицие…
€150,000
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