Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kapedes
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Kapedes, Кипр

Инвестиционная Удалить
Очистить
1 объект найдено
Инвестиционная 795 м² в Капедес, Кипр
Инвестиционная 795 м²
Капедес, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 795 м²
A ground floor building in residential area, in Kapedes in Nicosia District.  It has an irre…
$240,192
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти