Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kalo Chorio Larnacas
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Kalo Chorio Larnacas, Кипр

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Кало Хорио Ларнакас, Кипр
Дом 4 спальни
Кало Хорио Ларнакас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
A 4-bedroom detached house is currently under construction in Kalo Chorio, Larnaca, offering…
$1,43 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Kalo Chorio Larnacas, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти