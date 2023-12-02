Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Kallepeia
  5. Виллы

Виллы в Kallepeia, Кипр

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Kallepeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Kallepeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
The stunning collection of luxurious villas is nestled within the picturesque rolling hills …
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни в Kallepeia, Кипр
Вилла 3 спальни
Kallepeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
The stunning collection of luxurious villas is nestled within the picturesque rolling hills …
€450,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 спальни в Kallepeia, Кипр
Вилла 2 спальни
Kallepeia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Расположенный в знаменитом гольф-курорте Minthis в районе Цада, недалеко от Пафоса, вы найде…
€850,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Kallepeia, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kallepeia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
€750,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Kallepeia, Кипр
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Kallepeia, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный эта…
€6,50 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Kallepeia, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти