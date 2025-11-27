Постоянное место жительства на Кипре через инвестиции – Быстрый процесс оформления | Новая недвижимость за €300,000 в Лимассоле и Пафосе

Программа получения Постоянного Места Жительства на Кипре — официально называемая Cyprus Permanent Residence (Regulation 6(2)) — является одной из самых привлекательных и надёжных программ европейского резидентства через инвестиции, предлагая ускоренную процедуру оформления ПМЖ на Кипре для граждан стран, не входящих в ЕС, и их семей. Инвестируя минимум €300,000 (плюс НДС) в новую жилую недвижимость, заявитель получает пожизненный статус постоянного жителя Кипра, при условии успешного прохождения проверки и предоставления всех необходимых документов.
Эта программа идеально подходит для семей, которым важны европейское качество здравоохранения, безопасность, образование и долгосрочная база в ЕС, без необходимости постоянно проживать на Кипре. Держатель статуса обязан посещать Кипр не реже одного раза в два года, сохранять инвестицию в недвижимость и подтверждать стабильный годовой доход из-за границы.
Почему Лимассол и Пафос — лучшие регионы для получения ПМЖ Кипра
Лимассол и Пафос стабильно занимают лидирующие позиции среди инвесторов, подающих заявление на получение кипрского ПМЖ, благодаря высокому уровню жизни, развитой инфраструктуре и сильному рынку недвижимости.
Лимассол
Предлагает современный космополитичный образ жизни, роскошные жилые башни у моря, престижную марину, международные школы и высокий спрос на аренду. Это ключевой центр для инвесторов, желающих приобрести первоклассную недвижимость для получения ПМЖ Кипра, а также воспользоваться деловыми возможностями и инфраструктурой европейского уровня.
Пафос
Остаётся лучшим выбором для семей и пенсионеров, предпочитающих спокойную средиземноморскую атмосферу, виллы у моря, доступную роскошь, новые качественные проекты и стабильный рост стоимости недвижимости. Многие инвесторы выбирают Пафос за его климат, безопасность и комфортную среду для жизни.
Преимущества программы ПМЖ Кипра
Пожизненное постоянное место жительства для всей семьи (супруг(а) + дети до 25 лет).
Возможность владеть и управлять бизнесом на Кипре (при этом работа по найму ограничена в рамках инвестиционного маршрута).
Нет требования постоянного проживания — идеально для частичного пребывания или будущего переезда.
Доступ к системам образования, здравоохранения, банковским и юридическим услугам ЕС.
Возможность подачи на гражданство Кипра через натурализацию после выполнения требований по проживанию (не автоматически).
Возможность инвестировать в наиболее перспективные районы: Лимассол Марина, Закаки, Гермасогейя, Пафос Си Кейвс, Като Пафос.
Привлекательный налоговый режим non-dom для подходящих инвесторов.
Требования программы (Regulation 6(2))
Для участия заявитель должен:
Приобрести новую жилую недвижимость стоимостью минимум €300,000 + НДС у зарегистрированного застройщика.
Подтвердить стабильный годовой доход из-за границы (величина зависит от состава семьи).
Иметь чистую биографию и предоставить стандартный пакет иммиграционных документов.
Внести часть инвестиции до подачи заявления и сохранять объект недвижимости для поддержания статуса.
Посещать Кипр минимум один раз в 24 месяца.
Почему инвесторы выбирают эту программу
Покупатели из Ближнего Востока, Азии, Великобритании, России, Украины, Африки и Европы регулярно выбирают программу ПМЖ Кипра за её простоту, скорость и устойчивость кипрского рынка недвижимости. Легкий вход (от €300,000), стабильное регулирование ЕС, выгодные налоговые возможности и безопасный средиземноморский образ жизни делают эту программу одной из самых сильных инвестиционных программ резидентства в Европе.
Идеально для семей, пенсионеров и состоятельных инвесторов
Если вы рассматриваете переезд всей семьи, покупку второго дома, пенсионное планирование или получение надежного европейского резидентства, программа ПМЖ Кипра предлагает долгосрочное решение, основанное на владении недвижимостью в одном из самых привлекательных средиземноморских регионов Европы.
И Лимассол, и Пафос предлагают широкий выбор подходящих новых объектов — от роскошных апартаментов у моря и современных городских резиденций до домов в горах — что делает процесс получения ПМЖ по Regulation 6(2) максимально простым и удобным.
Инвесторы, которые приобретают новый, объект off-plan или находящийся в стадии строительства недвижимый объект стоимостью не менее 300 000 € + НДС в Лимассоле или Пафосе, имеют право на участие в Программе Постоянного Место Жительства Кипра (Regulation 6(2)), которая предоставляет пожизненное право на проживание и широкий спектр путешествий и жизненных преимуществ, включая безвизовый (визово-освобожденный) въезд на Кипр.
После выдачи Разрешения на Постоянное Проживание (PRP) инвестор и соответствующие члены семьи получают право на:
1. Безвизовый (визово-освобожденный) въезд на Кипр
Постоянные жители Кипра могут въезжать в страну в любое время без необходимости:
оформлять визу
запрашивать предварительное разрешение на въезд
предоставлять дополнительные документы, кроме действительного паспорта
Это право действует пожизненно при соблюдении условий резидентства.
Дополнительные преимущества путешествий после получения ПМЖ Кипра
2. Неограниченный срок пребывания на Кипре
Обладатели ПМЖ могут находиться на Кипре неограниченно долго, без ограничений, характерных для туристических виз.
3. Отдельные ускоренные коридоры паспортного контроля (аэропорты Кипра)
Резиденты получают преимущества:
более быстрого прохода паспортного контроля
использования местных/нетуристических коридоров
ускоренных процедур в сезон высокого туризма
4. Члены семьи также получают безвизовый въезд
Разрешение автоматически покрывает:
супруга/супругу
детей до 18 лет
детей до 25 лет при финансовой зависимости
в некоторых случаях — родителей заявителя или супруга (при расширенных критериях)
Все включённые члены семьи имеют такие же права на безвизовый въезд.
5. Свобода владения жильём и круглогодичного проживания
Постоянные жители могут:
жить на Кипре постоянно или частично
иметь второй дом без ограничений
проводить неограниченное время в Лимассоле, Пафосе или любом регионе
Нет требования постоянного проживания — только обязательство посещать Кипр раз в два года.
Преимущества образа жизни, связанные с безвизовым резидентством
6. Свободное перемещение по Кипру для управления недвижимостью и бизнеса
Инвесторы могут свободно:
управлять и обслуживать свои объекты
контролировать стройку или ремонт
приобретать дополнительную недвижимость
вести бизнес (разрешено владение; ограничения касаются только трудоустройства по найму)
7. Право на получение статуса долгосрочного резидента ЕС (после 5 лет проживания)
Если владелец ПМЖ решит жить на Кипре постоянно и выполнит требования ЕС по фактическому проживанию, он может подать заявление на:
статус Долгосрочного резидента ЕС
усиленный статус резидента с расширенными правами в ЕС
(Не автоматически — требуется реальное проживание 5 лет.)
Ключевые преимущества для инвесторов в Лимассоле и Пафосе
8. Ускоренное одобрение
При покупке недвижимости стоимостью 300 000 €+ инвесторы получают:
приоритетную обработку
упрощённую документацию
более быстрое получение статуса
9. Право покупать недвижимость без ограничений
Постоянные жители могут:
приобретать дополнительные объекты (жилые и коммерческие)
владеть несколькими активами
инвестировать в долгосрочную аренду
извлекать выгоду из роста рынков Лимассола и Пафоса
10. Надёжная семейная база в ЕС
Безвизовый въезд означает:
возможность въехать в любое время без предварительного планирования
Кипр как безопасная резервная база
оперативные поездки для лечения, обучения или бизнес-задач
11. Доступ к европейской системе здравоохранения, образования и банков
ПМЖ + безвизовый въезд дают доступ к:
государственным и частным клиникам
международным школам
кипрским университетам
местной и европейской банковской инфраструктуре
12. Долгосрочная стабильность и защита активов
Кипр известен:
стабильным рынком недвижимости
сильной защитой прав собственников
высоким строительным стандартом
высоким спросом на аренду, особенно в Лимассоле и Пафосе
Почему Лимассол и Пафос — лучшие направления
Лимассол
космополитичный образ жизни
марины, прибрежные башни, технологические зоны
международная бизнес-среда
один из самых сильных рынков аренды в ЕС
Пафос
спокойная средиземноморская жизнь
виллы у моря, гольф-курорты, природные зоны
идеален для семей и пенсионеров
высокий спрос на долгосрочную и туристическую аренду
Заключение
Покупка новой недвижимости стоимостью 300 000 €+ в Лимассоле или Пафосе дает инвесторам доступ к Программе ПМЖ Кипра, которая предоставляет:
безвизовый въезд
пожизненное резидентство
включение всей семьи
безопасные инвестиции в недвижимость
европейский уровень жизни, образования и медицины
Это делает Кипр одним из самых привлекательных направлений в Европе для получения резидентства через инвестиции.
Требования к заявителю для Программы Постоянного Место Жительства Кипра (Regulation 6(2))
Чтобы получить Постоянное Место Жительства (ПМЖ) на Кипре по Regulation 6(2), заявители должны выполнить ВСЕ следующие критерии:
1. Квалифицирующая инвестиция в недвижимость (минимум 300 000 € + НДС)
Заявитель должен приобрести НОВУЮ жилую недвижимость (не перепродажу) стоимостью:
Минимум 300 000 € + НДС
Недвижимость должна быть:
Новой, off-plan или на стадии строительства
Приобретённой напрямую у зарегистрированного застройщика
Оплаченной через легальные банковские каналы из-за границы
С договором купли-продажи, поданным в Земельный кадастр
С подтверждением оплаты минимум 200 000 € + НДС до подачи заявления
Дополнительные примечания:
Один или два объекта можно объединить, чтобы достичь минимальной стоимости
Коммерческая недвижимость обычно не подходит под стандартный маршрут 6(2)
Инвестицию необходимо сохранять для поддержания статуса ПМЖ
2. Справка о несудимости
Все совершеннолетние заявители должны предоставить:
Справку о несудимости из страны происхождения
Подтверждение отсутствия в международных розыскных базах
3. Подтверждение стабильного годового дохода из-за границы
Необходимо доказать стабильный доход, полученный вне Кипра, например:
Зарплата
Доход от бизнеса
Дивиденды
Арендный доход
Пенсия
Требования к доходу (последние критерии):
30 000 € в год для основного заявителя
+ 5 000 € в год на каждого иждивенца-ребёнка
+ 8 000 € в год на каждого иждивенца-родителя (обе стороны)
Доход должен поступать за пределами Кипра, за исключением некоторых случаев (например, зарубежная работа + дивиденды от кипрской компании).
4. Доказательство финансовой состоятельности
Заявители должны показать:
Возможность финансово обеспечивать себя и семью
Стабильный финансовый профиль
Банковские выписки, подтверждающие легальное происхождение средств
5. Постоянный адрес на Кипре
Приобретённая недвижимость должна быть:
Подходящей для заявителя и его семьи
Предназначенной для проживания (постоянного или частичного)
Постоянно проживать на Кипре не требуется, но заявитель должен посещать страну минимум раз в 2 года.
6. Медицинская страховка (если требуется)
Некоторым заявителям может потребоваться:
Полис частного медицинского страхования, действующий на Кипре
(Требуется не всегда — зависит от гражданства заявителя.)
7. Декларация об отсутствии трудоустройства на Кипре
Заявители должны подтвердить:
Что они не будут работать по найму у кипрского работодателя
При этом они могут владеть бизнесом, получать дивиденды и управлять компаниями, но не работать как сотрудники по категории 6(2)
8. Члены семьи — требования
Подать заявление могут:
Супруг/супруга
Требуется свидетельство о браке
Может потребоваться справка о несудимости
Дети до 18 лет
Требуются свидетельства о рождении
Дети 18–25 лет (финансово зависимые)
Должны предоставить:
Подтверждение очного обучения ИЛИ
Подтверждение финансовой зависимости
Быть неженатыми
Родители заявителя или супруга
Допускаются по расширенной категории
Необходимо подтверждение дополнительного дохода (+8 000 € каждый)
9. Обязательное посещение Кипра раз в два года
Для сохранения ПМЖ:
Заявитель и взрослые иждивенцы должны посещать Кипр не реже одного раза в 2 года
Нарушение может привести к аннулированию ПМЖ
10. Требуемые документы
Заявители должны предоставить:
Копии паспортов
Свидетельства о рождении/браке
Договор купли-продажи + подтверждение оплат
Справку о несудимости
Подтверждение доходов и банковские выписки
Резюме (CV)
Декларацию о составе семьи
Медстраховку (если требуется)
Документы о покупке недвижимости (титул или договор, поданный в Земельный кадастр)
Итог: Что обязательно необходимо
300 000 € + НДС — НОВАЯ недвижимость на Кипре
Не менее 200 000 € оплачено до подачи заявления
Доход из-за границы: 30 000 € + иждивенцы
Справка о несудимости
Доказательства финансовой стабильности
Визит на Кипр раз в 2 года
Отсутствие трудоустройства на Кипре (владение бизнесом разрешено)
Требуемые документы для Программы Постоянного Место Жительства на Кипре (Regulation 6(2))
Для успешной подачи заявления на ПМЖ Кипра заявители должны предоставить следующие документы:
1. Документы, удостоверяющие личность
Действующий паспорт (все страницы, включая пустые)
Копии удостоверений личности (если применимо)
Фотографии паспортного размера (в соответствии с требованиями иммиграционной службы Кипра)
2. Документы, подтверждающие семейное положение
(для супруга/супруги и детей, включённых в заявление)
Свидетельство о браке
Свидетельства о рождении всех детей
Свидетельства о смене имени (если применимо)
Доказательство иждивения для совершеннолетних детей 18–25 лет:
Справка о зачислении в университет (очное обучение)
Документы, подтверждающие финансовую зависимость
Заявление, подтверждающее, что они не состоят в браке
Примечание: Все иностранные документы должны быть апостилированы или заверены Министерством иностранных дел и официально переведены на греческий или английский язык.
3. Документы о несудимости
Для основного заявителя и совершеннолетних иждивенцев:
Справка о несудимости из:
Страны происхождения
Страны постоянного проживания (если отличается)
4. Документы о покупке недвижимости (инвестиция 300 000 € + НДС)
Подписанный договор купли-продажи новой недвижимости
Договор, поданный в Земельный кадастр Кипра
Квитанции, подтверждающие оплату минимум 200 000 € + НДС
Банковские подтверждения переводов из-за границы
Брошюра объекта / архитектурные планы (если требуется)
Документы застройщика (если запрошены)
5. Документы, подтверждающие доход из-за границы
Заявитель должен подтвердить доход, полученный за пределами Кипра:
Сертификат о доходах / налоговые декларации
Письмо от работодателя с подтверждением должности и зарплаты (если работает)
Аудированные финансовые отчёты (если владелец бизнеса / самозанятый)
Выписки по дивидендам
Договоры аренды и подтверждения банковских поступлений
Пенсионные сертификаты (для пенсионеров)
Порог дохода:
30 000 € ежегодного дохода для основного заявителя
+ 5 000 € за каждого ребёнка-иждивенца
+ 8 000 € за каждого иждивенца-родителя
6. Банковские и финансовые документы
Недавние банковские выписки (за 3–12 месяцев)
Подтверждение наличия сбережений
Доказательства законного происхождения средств
Нотариальное заявление о финансовой поддержке (если требуется)
Референц-письмо иностранного банка (иногда запрашивается)
7. Подтверждение адреса проживания на Кипре
Подписанный договор на покупку недвижимости (резиденция)
Коммунальный счёт (если доступен)
Письмо от застройщика о передаче объекта (если в стадии строительства или off-plan)
8. Медицинская страховка (если требуется)
Некоторым заявителям необходимо предоставить:
Полис частного медицинского страхования, включающий:
Стационарную помощь
Амбулаторную помощь
Медицинские неотложные случаи
9. Декларации, требуемые кипрскими властями
Декларация об отсутствии намерения работать на Кипре
(заявитель подтверждает, что не будет трудоустроен у кипрского работодателя)
Декларация о составе семьи
(имена, даты рождения, степень родства всех членов)
10. Резюме (CV)
Для основного заявителя и супруга/супруги:
Полное CV, включающее:
Образование
Историю трудовой деятельности
Деловую активность
Текущую должность
11. Дополнительные документы (по индивидуальному запросу)
Власти могут запросить:
Налоговые справки
Документы о регистрации компаний (если заявитель владеет бизнесом за границей)
Справки о стипендиях или обучении для совершеннолетних детей
Подтверждение сохранения инвестиции (после одобрения)
Резюме — Обязательные документы
ЛИЧНОСТЬ
Паспорт + фотографии
Копии удостоверений личности
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Свидетельство о браке
Свидетельства о рождении
Доказательство обучения (если применимо)
НЕСУДИМОСТЬ
Справка о несудимости
ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ
Договор купли-продажи (только новая недвижимость)
Квитанция о подаче в Земельный кадастр
Доказательство оплаты 200 000 € + НДС
Банковские подтверждения переводов
ФИНАНСЫ
Доказательство доходов
Банковские выписки
Доказательство источника средств
ПРОЧЕЕ
Декларация о неработе
CV
Медстраховка (если требуется)
Декларация о составе семьи
1. Паспорт и удостоверение личности
Для каждого члена семьи, включённого в заявление:
Действующий паспорт (все страницы, включая пустые)
Копия удостоверения личности (если применимо)
Фотографии паспортного размера (в соответствии с требованиями иммиграционной службы Кипра)
2. Документы, подтверждающие семейный статус
Супруг / Супруга
Свидетельство о браке (с апостилем / заверенное Министерством и официально переведённое)
Копия паспорта / удостоверения личности
Справка о несудимости (иногда запрашивается в зависимости от гражданства)
Дети до 18 лет
Свидетельство о рождении
Копия паспорта
Документы об опеке (если применимо)
Дети 18–25 лет (на иждивении)
Необходимо предоставить ВСЁ следующее:
Свидетельство о рождении
Справка из университета, подтверждающая ОЧНОЕ обучение
Доказательство финансовой зависимости от основного заявителя
Заявление, подтверждающее, что они не состоят в браке
Копия паспорта
Родители основного заявителя или супруга
(Если включены в расширенную категорию ПМЖ)
Свидетельство о рождении или документ, подтверждающий родство
Копия паспорта
Доказательство зависимости от заявителя (если требуется)
Дополнительное подтверждение дохода (+8 000 € на каждого родителя)
3. Справки о несудимости
Для членов семьи от 18 лет и старше (в зависимости от гражданства):
Справка о несудимости, выданная:
Страной происхождения
Страной постоянного проживания (если отличается)
(Детям до 18 лет обычно не требуется, но для некоторых национальностей могут запросить.)
4. Подтверждение дохода
Не требуется для членов семьи отдельно.
Однако при включении родителей или взрослых детей основной заявитель должен показать:
Дополнительно 5 000 € на каждого ребёнка-иждивенца
Дополнительно 8 000 € на каждого родителя
(Этот увеличенный порог подтверждается финансовыми документами основного заявителя, а не члена семьи.)
5. Медицинская страховка (если требуется)
Некоторым национальностям необходимо предоставить для каждого члена семьи:
Полис частного медицинского страхования, покрывающий:
Стационарное лечение
Амбулаторное лечение
Неотложную медицинскую помощь
6. Декларация о составе семьи
Требуется для всех включённых членов семьи:
Официальный список членов семьи, содержащий:
Полное имя
Дату рождения
Номер паспорта
Родство с основным заявителем
Декларация должна быть подписана основным заявителем.
7. Доверенность (если требуется)
Если документы подаются адвокатом или представителем:
Может потребоваться доверенность от каждого совершеннолетнего члена семьи.
Права после получения ПМЖ Кипра (Regulation 6(2))
1. Пожизненное право проживания на Кипре
ПМЖ действительно пожизненно, при соблюдении требований.
Нет необходимости продлевать разрешение.
2. Безвизовый въезд на Кипр
Резиденты могут въезжать на Кипр в любое время без визы, независимо от национальности.
Вы можете:
Въезжать свободно
Пребывать сколько угодно
Использовать отдельные полосы для резидентов в аэропорту
3. Право проживать на Кипре постоянно или частично
Обладатели ПМЖ могут:
Жить на Кипре постоянно, или
Посещать время от времени (нет минимального срока пребывания)
Единственное обязательное условие:
Посещать Кипр раз в 2 года, чтобы сохранить статус ПМЖ.
4. Право владеть недвижимостью на Кипре
Постоянные резиденты могут:
Владеть несколькими объектами недвижимости
Покупать жильё и коммерческую недвижимость
Инвестировать в арендные или туристические объекты
Нет ограничений по количеству или типу недвижимости после получения ПМЖ.
5. Доступ к образованию
Обладатели ПМЖ и их дети могут обучаться:
В государственных школах (бесплатно)
В частных английских школах
В международных школах
В университетах Кипра и ЕС (часто с льготной оплатой как для резидентов ЕС)
6. Доступ к медицинскому обслуживанию
Постоянные резиденты могут пользоваться:
Частными больницами и клиниками
Государственным здравоохранением (после регистрации в GESY и уплаты взносов)
7. Право открывать и владеть бизнесом на Кипре
Обладатели ПМЖ могут:
Регистрировать компании
Владеть долями
Получать дивиденды
Управлять собственным бизнесом
Примечание: по категории 6(2) нельзя работать как наёмный сотрудник на кипрского работодателя.
8. Право подать на статус долгосрочного резидента ЕС
После 5 лет фактического проживания на Кипре (не обязательно для ПМЖ, только для апгрейда), резидент может подать заявление на:
Статус долгосрочного резидента ЕС
Этот статус даёт расширенные права в странах ЕС.
9. Право подать на гражданство (по желанию)
Если держатель ПМЖ решит постоянно жить на Кипре и выполнит требования по проживанию, он сможет подать на гражданство по натурализации.
Это не автоматически — нужно выполнить условия пребывания.
10. Право для членов семьи жить на Кипре
Супруг и дети (до 25 лет) имеют те же права:
Жить на Кипре
Учиться на Кипре
Въезжать без визы
Использовать ПМЖ для будущего переезда
11. Право жить в безопасной среде ЕС
Кипр предлагает:
Низкий уровень преступности
Сильную правовую систему ЕС
Стабильную банковскую систему
Семейно-ориентированный образ жизни
ПМЖ даёт эти преимущества без необходимости переезда.
12. Право работать за пределами Кипра для международных компаний
Обладатели ПМЖ могут продолжать:
Удалённую работу
Международный бизнес
Работу за границей
Кипр не ограничивает иностранный доход.