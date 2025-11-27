Постоянное место жительства на Кипре через инвестиции – Быстрый процесс оформления | Новая недвижимость за €300,000 в Лимассоле и Пафосе

О программе иммиграции

Программа получения Постоянного Места Жительства на Кипре — официально называемая Cyprus Permanent Residence (Regulation 6(2)) — является одной из самых привлекательных и надёжных программ европейского резидентства через инвестиции, предлагая ускоренную процедуру оформления ПМЖ на Кипре для граждан стран, не входящих в ЕС, и их семей. Инвестируя минимум €300,000 (плюс НДС) в новую жилую недвижимость, заявитель получает пожизненный статус постоянного жителя Кипра, при условии успешного прохождения проверки и предоставления всех необходимых документов.

Эта программа идеально подходит для семей, которым важны европейское качество здравоохранения, безопасность, образование и долгосрочная база в ЕС, без необходимости постоянно проживать на Кипре. Держатель статуса обязан посещать Кипр не реже одного раза в два года, сохранять инвестицию в недвижимость и подтверждать стабильный годовой доход из-за границы.

Почему Лимассол и Пафос — лучшие регионы для получения ПМЖ Кипра

Лимассол и Пафос стабильно занимают лидирующие позиции среди инвесторов, подающих заявление на получение кипрского ПМЖ, благодаря высокому уровню жизни, развитой инфраструктуре и сильному рынку недвижимости.

Лимассол

Предлагает современный космополитичный образ жизни, роскошные жилые башни у моря, престижную марину, международные школы и высокий спрос на аренду. Это ключевой центр для инвесторов, желающих приобрести первоклассную недвижимость для получения ПМЖ Кипра, а также воспользоваться деловыми возможностями и инфраструктурой европейского уровня.

Пафос

Остаётся лучшим выбором для семей и пенсионеров, предпочитающих спокойную средиземноморскую атмосферу, виллы у моря, доступную роскошь, новые качественные проекты и стабильный рост стоимости недвижимости. Многие инвесторы выбирают Пафос за его климат, безопасность и комфортную среду для жизни.

Преимущества программы ПМЖ Кипра

Пожизненное постоянное место жительства для всей семьи (супруг(а) + дети до 25 лет).

Возможность владеть и управлять бизнесом на Кипре (при этом работа по найму ограничена в рамках инвестиционного маршрута).

Нет требования постоянного проживания — идеально для частичного пребывания или будущего переезда.

Доступ к системам образования, здравоохранения, банковским и юридическим услугам ЕС.

Возможность подачи на гражданство Кипра через натурализацию после выполнения требований по проживанию (не автоматически).

Возможность инвестировать в наиболее перспективные районы: Лимассол Марина, Закаки, Гермасогейя, Пафос Си Кейвс, Като Пафос.

Привлекательный налоговый режим non-dom для подходящих инвесторов.

Требования программы (Regulation 6(2))

Для участия заявитель должен:

Приобрести новую жилую недвижимость стоимостью минимум €300,000 + НДС у зарегистрированного застройщика.

Подтвердить стабильный годовой доход из-за границы (величина зависит от состава семьи).

Иметь чистую биографию и предоставить стандартный пакет иммиграционных документов.

Внести часть инвестиции до подачи заявления и сохранять объект недвижимости для поддержания статуса.

Посещать Кипр минимум один раз в 24 месяца.

Почему инвесторы выбирают эту программу

Покупатели из Ближнего Востока, Азии, Великобритании, России, Украины, Африки и Европы регулярно выбирают программу ПМЖ Кипра за её простоту, скорость и устойчивость кипрского рынка недвижимости. Легкий вход (от €300,000), стабильное регулирование ЕС, выгодные налоговые возможности и безопасный средиземноморский образ жизни делают эту программу одной из самых сильных инвестиционных программ резидентства в Европе.

Идеально для семей, пенсионеров и состоятельных инвесторов

Если вы рассматриваете переезд всей семьи, покупку второго дома, пенсионное планирование или получение надежного европейского резидентства, программа ПМЖ Кипра предлагает долгосрочное решение, основанное на владении недвижимостью в одном из самых привлекательных средиземноморских регионов Европы.

И Лимассол, и Пафос предлагают широкий выбор подходящих новых объектов — от роскошных апартаментов у моря и современных городских резиденций до домов в горах — что делает процесс получения ПМЖ по Regulation 6(2) максимально простым и удобным.