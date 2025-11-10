Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Giolou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Giolou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Гиолу, Кипр
Квартира 2 спальни
Гиолу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For rent: a charming south-facing maisonette in the peaceful village of Giolou. This fully f…
$871
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Giolou, Кипр

с садом