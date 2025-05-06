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Долгосрочная аренда домов в Yeri, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Совершенно новый полуотдельный дом с 4 спальнями, построенный в 2024 году, предлагающий совр…
$2,038
в месяц
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MYSPACE
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$4,435
в месяц
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