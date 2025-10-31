Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Filousa Chrysochous
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Filousa Chrysochous, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Filousa Chrysochous, Кипр
Квартира 3 спальни
Filousa Chrysochous, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Three (3) bedroom villa for sale. This high quality Property is not yet fully completed. Th…
$207,857
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Filousa Chrysochous, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти