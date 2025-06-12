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Инвестиционная недвижимость в Empa, Кипр

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Инвестиционная 480 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 480 м²
Empa, Кипр
Площадь 480 м²
This residential building comprising of three apartments in Emba, Paphos.The building compri…
$490,420
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Инвестиционная 220 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 220 м²
Empa, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Two lovely two bedroom house located in Emba, a traditional Cypriot village, perfect for pro…
$342,633
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Инвестиционная 330 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 330 м²
Empa, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Three lovely two bedroom houses located in Emba, a traditional Cypriot village, perfect for …
$513,950
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Инвестиционная 6 117 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 6 117 м²
Empa, Кипр
Площадь 6 117 м²
Residential plot for sale located in Petridia area.  The land falls in a residential zone (K…
$2,51 млн
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Инвестиционная 433 м² в Empa, Кипр
Инвестиционная 433 м²
Empa, Кипр
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 433 м²
This asset is glowing with potential, it is located in a very central area of paphos only mi…
$446,827
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