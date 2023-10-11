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Квартиры с видом на море в Empa, Кипр

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14 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, са…
€880,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 2
Закрытая резиденция с бассейном и видом на море, Кония, Кипр Предлагаются апартаменты с вид…
€170,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс с панорамным видом на море недалеко от центра Пафоса, Кония, Кипр Предлагают…
€630,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Konia, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Konia, Кипр
Комнаты 4
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Элитный комплекс вилл с бассейнами, Кония, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, с…
€1,13 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
€798,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр Предлагаются виллы с инфинити-бассей…
€1,94 млн
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэтажные вил…
€724,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 304 м²
Количество этажей 2
Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр П…
€934,500
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр Предлагаются виллы с панорамным в…
€970,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 2 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 2
Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр Предлагаются квар…
€153,000
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр Предлагаются в…
€1,75 млн
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается вилла, котора…
€5,80 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Empa, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Empa, Кипр
Комнаты 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 3
Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр Предлагается качественная …
€2,10 млн
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Empa, Кипр
Квартира 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Empa, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
€160,000
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