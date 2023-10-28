ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Земельные участки
Dromolaxia-Meneou Municipality
Земельные участки в Dromolaxia-Meneou Municipality, Кипр
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 83 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Отель н…
€184,000
Рекомендовать
Земельные участки с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 924 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€367,580
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лакатамия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 636 кв.м. В Никосии. Земельный участок находится в райо…
€163,067
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на острове Кипр. Покрытие6% Плотность 6%
€795,628
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 13710 кв.м. В Пафосе
€353,060
Рекомендовать
Земельные участки
Лимасол, Кипр
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. В Лимассоле. Территориальная зона: Т1вКоэффи…
€994,535
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 869 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€379,540
Рекомендовать
Земельные участки
Никосия, Кипр
Продается земельный участок площадью 6180 кв.м. В Никосии
€596,721
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 895 кв.м. В Лимассоле. На территории с возможностью пос…
€349,804
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 781 кв.м. В Лимассоле
€534,700
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Никосия, Кипр
1
1
Продается земельный участок площадью 979 кв.м. В Никосии
€539,698
Рекомендовать
Земельные участки
Никосия, Кипр
Engomi Plots No. 90 - это строительный участок для продажи в Никосии, столице Кипра. Участок…
€192,000
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL