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Офисы в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
5
1 объект найдено
Офис 70 м² в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Офис 70 м²
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Площадь 70 м²
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. Располож…
$248,486
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