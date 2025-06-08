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Пентхаусы в Деринии, Кипр

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2 объекта найдено
Пентхаус в Дериния, Кипр
Пентхаус
Дериния, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Превосходная квартира с тремя спальнями, расположенная в тихом жилом районе Деринии, но в не…
$244,733
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Пентхаус в Дериния, Кипр
Пентхаус
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Превосходная квартира с двумя спальнями, расположенная в тихом жилом районе Деринии, но в не…
$199,201
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