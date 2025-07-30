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Офисы в Деринии, Кипр

1 объект найдено
Офис 421 м² в Дериния, Кипр
Офис 421 м²
Дериния, Кипр
Площадь 421 м²
Офис для продажи в Деринее. Он расположен на первом этаже здания смешанного назначения. Офис…
$573,466
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