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Инвестиционная недвижимость в Deneia, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 654 м² в Дения, Кипр
Инвестиционная 654 м²
Дения, Кипр
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 654 м²
Трехэтажный жилой дом в Денее. Недвижимость состоит из подвала, используемого в качестве пар…
$605,319
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