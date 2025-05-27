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Долгосрочная аренда домов с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
3
Oroklini
3
1 объект найдено
Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
A modern family villa with private pool in Livadia area for rent! The villa is full furnishe…
$2,398
в месяц
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

виллы