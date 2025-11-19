Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Demos Akama
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира
  6. Вид на море

Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с видом на море в Demos Akama, Кипр

Пейя
8
Koinoteta Kissonergas
7
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,251
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Discover this stunning detached villa for rent in the charming area of Peyia. Nestled among …
$11,612
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 2 спальни в Киссонерга, Кипр
Квартира 2 спальни
Киссонерга, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
For rent: This modern, detached house in Kissonerga offers a key-ready living experience in …
$3,222
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,207
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 4 спальни в Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Георгиос Пегеяс, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Available for rent: This key-ready detached villa in Pegeia offers spacious and modern livin…
$9,290
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Квартира 5 спален в Пейя, Кипр
Квартира 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
This magnificent fully-furnished 5-bedroom, 5-bathroom seafront villa, is spanning on more t…
$10,451
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano

Параметры недвижимости в Demos Akama, Кипр

с садом