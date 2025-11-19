Показать объекты на карте Показать объекты списком
Бунгало с видом на горы в Demos Akama, Кипр

Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
This amazing villa is located in the idyllic village of Kathikas in Paphos, Cyprus. This 5…
$1,49 млн
Fox Smart Estate Agency
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
