Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Arsos Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Arsos Lemesou, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Арсос, Кипр
Квартира 1 спальня
Арсос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Доступна в аренду очаровательная однокомнатная квартира в живописной деревне Арсос. Располож…
$580
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти