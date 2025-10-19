Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Arsos Lemesou
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Arsos Lemesou, Кипр

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 730 м² в Арсос, Кипр
Склад 730 м²
Арсос, Кипр
Площадь 730 м²
Winery within a large residential field in Arsos, Limassol. The basement consists of an open…
$462,809
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти