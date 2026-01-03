Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Apesia
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Apesia, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Апесия, Кипр
Квартира 3 спальни
Апесия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этот просторный отдельно стоящий дом для аренды предлагает идеальное сочетание комфорта и ко…
$3,457
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Apesia, Кипр

с садом
Realting.com
Перейти