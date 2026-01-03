Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Apesia
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Apesia, Кипр

7 объектов найдено
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Жилой участок земли площадью 6445 кв.м. с прекрасным видом на деревню Апезия в Лимассоле. Не…
$558,876
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Хорошая жилая земля площадью 3654 кв.м. с прекрасным видом на деревню Апезия в Лимассоле. Не…
$282,319
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Новый на рынке, красивый жилой участок площадью 10099 квадратных метров, состоящий из двух ч…
$841,195
Sky ApartmentsSky Apartments
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Хорошая жилая земля площадью 5686 кв.м. с прекрасным видом на деревню Апезия в Лимассоле. Не…
$305,365
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Мы представляем вам обширную землю площадью 18426 квадратных метров, расположенную в деревне…
$288,081
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Сельскохозяйственное поле в общине Апезия, в Лимассолском районе. Он расположен в 1,7 км к ю…
$57,616
International Property AlertsInternational Property Alerts
Квартира в Апесия, Кипр
Квартира
Апесия, Кипр
Сельскохозяйственные земли, расположенные в деревне Апезия в Лимассоле, в зоне G3, 10% покры…
$1,35 млн
