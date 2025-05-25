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Квартиры в Anglisides, Кипр

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Англисидес, Кипр
Квартира 2 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 1/2
Современная 2-спальная квартира и 3-спальная вилла с частным бассейном Это эксклюзивное пред…
$179,278
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Квартира 2 спальни в Англисидес, Кипр
Квартира 2 спальни
Англисидес, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/2
Современная 2-спальная квартира и 3-спальная вилла с частным бассейном Это эксклюзивное пред…
$184,880
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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Параметры недвижимости в Anglisides, Кипр

Недорогая
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