Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда бунгало в Anarita, Кипр

2 объекта найдено
Бунгало 3 спальни в Тими, Кипр
Бунгало 3 спальни
Тими, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Это современное бунгало доступно для аренды в спокойной деревне Анарита. Недавно отремонтиро…
$1,728
в месяц
Оставить заявку
Бунгало 1 спальня в Анарита, Кипр
Бунгало 1 спальня
Анарита, Кипр
Количество спален 1
Площадь 70 м²
* Важное примечание: Недвижимость будет доступна с 1 сентября 2025 года * Обратите внимание,…
$749
в месяц
Оставить заявку
