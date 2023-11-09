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Земельные участки в Alaminos, Кипр

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Аламинос, Кипр
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Аламинос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. В Ларнаке. На территории подведена вода, по…
€3,00 млн
Realting.com
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