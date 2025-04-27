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Квартиры с бассейном в Akrotiri village, Кипр

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86 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Этаж 1/16
Что вы получаете: Просторные апартаменты в комплексе на берегу моря с частным пляжем. О с…
$495,178
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Комплекс с высоким качеством строительства и п…
$209,978
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты и виллы с собственным бассейном бесконечности, предоставляющим…
$205,861
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Проект с непревзойденным уровнем комфорта и ро…
$170,920
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2/5
Что вы получаете: Уютная просторная квартира планировки 1+1, 65м2 с собственным садом и зоно…
$122,404
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в поселке Боаз, Северный Ки…
$192,508
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 39 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Новый закрытый комплекс в популярном районе Искеле О строительстве: Компл…
$122,404
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Новый комплекс с различными планировками в районе Эсентепе, Северный Кипр.…
$139,095
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
Что вы получаете: Апартаменты в комплексе в одной из самых популярных локаций острова. О с…
$174,703
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 3/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в новом комплексе вблизи моря в ра…
$141,321
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в уникальном комплексе района Искеле, Северный Кипр. О строи…
$228,116
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в поселке Татлысу, Северный…
$172,478
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/8
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый инвестиционно привлекательный проект на …
$144,659
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 3/11
Что вы получаете: Квартиру-студию в новом проекте в районе Искеле, с удобным планом оплаты. …
$105,712
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Вас ждут уютные меблированные студийные апартаменты в комплексе отельного …
$145,772
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Современные апартаменты с различными планировками в районе Искеле, Северны…
$228,116
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/14
Что вы получаете: Апартаменты и таунхаусы в масштабном жилом комплексе в районе Татлысу на о…
$339,948
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/7
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект с расширенной инфраструктурой вбл…
$124,429
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/4
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Масштабный инвестиционный проект класса люкс в…
$238,576
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты в уникальном комплексе района Боаз, Северный Кипр. О строител…
$344,956
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты с видом на море на Северном Кипре. О строительстве: Начало с…
$77,893
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Квартира 2 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 2 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/9
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в стильном жилом комплексе в инвестиционн…
$178,598
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Эксклюзивный инвестиционный проект в районе Лонг Бич на Северном Кипре О…
$166,914
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/4
Что вы получаете: Апартаменты в элитном комплексе, недалеко от самого известного пляжа «Лонг…
$200,297
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Пентхаус 3 комнаты в Акротири, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/10
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Роскошный комплекс в пешей доступности к морю,…
$205,861
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/2
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый комплекс премиум класса вблизи моря на С…
$326,039
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1
Что вы получаете: Эксклюзивную недвижимость в масштабном проекте района Эсентепе. О строит…
$183,605
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты различных планировок в популярном районе Искеле, Лонг Бич. О…
$225,890
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Квартира 1 комната в Акротири, Кипр
Квартира 1 комната
Акротири, Кипр
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/12
Для аренды Что вы получаете: Новый комплекс вблизи Средиземного моря на Северном Кипре. О…
$102,374
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Квартира 3 комнаты в Акротири, Кипр
Квартира 3 комнаты
Акротири, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/7
Для аренды Что вы получаете: Комплекс премиум класса в районе пляжа Long Beach, Северный Ки…
$279,525
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Параметры недвижимости в Akrotiri village, Кипр

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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