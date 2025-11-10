Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Therapon
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Agios Therapon, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Агиос Терапон, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Терапон, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Nestled in the peaceful countryside of Agios Therapon, this delightful single-level detached…
$452,872
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agios Therapon, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти