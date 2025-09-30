Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Agios Theodoros Larn, Кипр

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Вилла 5 спален
Агиос Теодорос Скариноу, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
This unique traditional villa is set in the picturesque village of Agios Theodoros, combinin…
$4,102
в месяц
