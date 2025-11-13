Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда пентхаусов в Agios Ioannis, Кипр

1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 4/4
This elegant 2-bedroom penthouse occupies the entire top floor of a modern residential build…
$3,235
в месяц
