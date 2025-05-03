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Дома в Agios Ioannis, Кипр

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Agios Ioannis, Кипр
Дом 2 спальни
Agios Ioannis, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Дом на первом этаже, расположенный в Agios Ioannis, Лимассол. Дом состоит из столовой / гост…
$295,029
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Дом 4 спальни в Ayios Ioannis, Кипр
Дом 4 спальни
Ayios Ioannis, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Два дома на продажу в районе Агиос Иоаннис, недалеко от пристани для яхт. Площадь участка: 2…
$327,958
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Параметры недвижимости в Agios Ioannis, Кипр

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