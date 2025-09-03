Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Georgios Lemesou
  4. Долгосрочная аренда
  5. Офис

Долгосрочная аренда офисов в Agios Georgios Lemesou, Кипр

2 объекта найдено
Офис в Агиос - Георгиос, Кипр
Офис
Агиос - Георгиос, Кипр
Офис / магазин расположен на оживленном проспекте с легким доступом как к центру города, так…
$3,252
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Офис в Агиос - Георгиос, Кипр
Офис
Агиос - Георгиос, Кипр
Роскошный офис / магазин, расположенный в центре на проспекте Нику Паттичи с легким доступом…
$2,904
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MYSPACE
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти