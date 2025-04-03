Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Epifanios
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Agios Epifanios, Кипр

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Айос Епифанийос, Кипр
Дом 3 спальни
Айос Епифанийос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
This a three bedrooms detached house for sale in Agios Epifanios Oreinis (Nicosia). This pro…
$316,048
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Agios Epifanios, Кипр

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов