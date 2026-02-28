Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agios Dimitrianos
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Agios Dimitrianos, Кипр

Квартира 1 спальня в Агиос Деметрианос, Кипр
Квартира 1 спальня
Агиос Деметрианос, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Ground Floor One-Bedroom Apartment for Rent in Agios Demetrianos We are pleased to present …
$765
в месяц
