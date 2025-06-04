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Таунхаусы в Agia Napa Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Таунхаус в Лиопетри, Кипр
Таунхаус
Лиопетри, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Этот просторный двухспальный таунхаус расположен в деревне Лиопетри!!! Комплекс состоит из …
$177,367
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Параметры недвижимости в Agia Napa Municipality, Кипр

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