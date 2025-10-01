Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Agia Barbara, Кипр

2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Агиа Варвара, Кипр
Дом 4 спальни
Агиа Варвара, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этот 4-комнатный полуотдельный дом расположен в тихой деревне Агия Варвара, Пафос, предлагая…
$269,029
Вилла в Агиа Варвара, Кипр
Вилла
Агиа Варвара, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Вилла с 4 спальнями в Агиа Варвара, Пафос Просторная жизнь / Тихое место / Идеальный семейны…
$571,262
Параметры недвижимости в Agia Barbara, Кипр

