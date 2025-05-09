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Инвестиционная недвижимость в Agia Barbara, Кипр

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная в Агиа Варвара, Кипр
Инвестиционная
Агиа Варвара, Кипр
Проект развития состоит из жилых полей, общей площадью около 595,810 кв.м. Доступ на поля ос…
$25,20 млн
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