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Купить коммерческую недвижимость в Эгейский регион, Турция

Мугла
7
Datca
1
Menderes
1
Бодрум
1
Измир
1
8 объектов найдено
Отель 2 комнатыв Мугла, Турция
Отель 2 комнаты
Мугла, Турция
2 Количество комнат 1/1 Этаж
€ 2,073,500
Небольшой уютный отель на 20 номеров в KötekliРайон: Мугла, Ментеше, КётеклиПродается отель …
Отельв Datca, Турция
Отель
Datca, Турция
1/1 Этаж
€ 1,036,800
Уютный бутик отель с зеленой просторной территорией в ДатчаРайон: Мугла, Датча, ДатчаЕсть ух…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
35 000 м²
€ 57,000,000
ОТЕЛЬ ЗОНА: 35.000 М2ЕМКОСТЬ: 392 КОМНАТЫ / 950 КРОВАТЬРасположение: непосредственно на море…
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
€ 38,454,765
ЕМКОСТЬ: 299 НОМЕРОВ ПЛЯЖ: ГОСТИНИЦ ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ОТКРЫТИЕ: 2007 ВОССТАНОВЛЕНИЕ: 2020 Рас…
Отельв Бодрум, Турция
Отель
Бодрум, Турция
1 100 м²
€ 5,000,000
BOUTIQUE ОТЕЛЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ В БОДРУМНОЙ ОБЛАСТИ / AEGEAN COSTОТЕЛЬ ОБЛАСТЬ: 1.100 М2ЕМКОСТЬ: …
Отельв Derekoey, Турция
Отель
Derekoey, Турция
8 000 м²
€ 6,786,135
ОБЛАСТЬ ОТЕЛЯ: & NBSP; 8.000 м2ЕМКОСТЬ: & NBSP; 92 КОМНАТЫПЛЯЖ: & NBSP; 750 м вдали от отеля…
Коммерческаяв Yenikoey, Турция
Коммерческая
Yenikoey, Турция
€ 58,813
АПАРТАМЕНТЫ НА ПРОДАЖУ В ИЗМИРСКОЙ ТУРЦИИ SKY-552 построен на участке площадью 32 тысячи …
Коммерческаяв Kizilagac, Турция
Коммерческая
Kizilagac, Турция
€ 361,927
SKY-214 проект, один из красивейших заливов Бодрума, море поднимается на участке в 100 тысяч…

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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