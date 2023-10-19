Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Коммерческая
  4. Bayrakli

Коммерческая недвижимость в Bayrakli, Турция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€349,000
Коммерческая 1 комната в Bayrakli, Турция
Коммерческая 1 комната
Bayrakli, Турция
Комнаты 1
Площадь 251 м²
Количество этажей 37
С просторных террас, которые есть у каждой резиденции, открывается потрясающий вид. В общей …
€1,32 млн
Realting.com
Перейти