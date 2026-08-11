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Коммерческая недвижимость в Кушадасы, Турция

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2 объекта найдено
Магазин 78 м² в Кушадасы, Турция
Магазин 78 м²
Кушадасы, Турция
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Магазины в элегантном районе в комплексе в Кушадасы Кушадасы расположен недалеко от древнего…
$251,162
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Коммерческое помещение 6 000 м² в Кушадасы, Турция
Коммерческое помещение 6 000 м²
Кушадасы, Турция
Число комнат 79
Количество спален 79
Площадь 6 000 м²
Этаж 1/6
Отель на продажу рядом с пляжем и морем в Кушадасы, Турция Кушадасы — живописный прибрежный …
$6,47 млн
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