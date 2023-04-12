Купить отель в Черногории

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Отель 70 комнат
Подгорица, Черногория
70 Количество комнат
6 788 м²
Количество этажей 5
€ 7,800,000
Дорогой, Сообщаем вам, что компания NIKIĆ продает гостиницу, расположенную в са…
Отель 4 спальни
Черногория, Черногория
150 м²
€ 185,000
Код объекта - 4.25.17.11337Трехэтажный мини отель недалеко от моря в Сутоморе, Бар Характер…
Отель
Morinj, Черногория
€ 6,850,000
K7-001. Новый роскошный 5-звездочный отель в Мории, Котор БэйПродается Роскошный отель с вид…
Отель
Будва, Черногория
620 м²
€ 1,050,000
Отель расположен в пяти минутах ходьбы от исторического центра Будвы – старого города.…
Отель 9 спален
Черногория, Черногория
270 м²
€ 700,000
Код объекта - 1.30.17.11250Срочная продажа! Супер-локация- Центр Будвы! Площадь мини-отеля б…
Отель 9 комнат
Котор, Черногория
9 Количество комнат
550 м²
€ 1,900,000
На продажу выставлен отель в самом сердце города Котор. Отель расположен в средиземноморском…
Отель 9 спален
Пржно, Черногория
385 м²
Цена по запросу
Отель
Община Колашин, Черногория
1 м²
€ 1
Проект развития возле Свети Стефан на продажу. Ищете отличную возможность для инвестиций в н…
Отель 6 комнат
durici, Черногория
6 Количество комнат
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 3
€ 399,000
Продается мини-отель в поселке Каменари, Тиватский залив. Мини-отель общей площадью 270 м…
Отель 11 спален
canj, Черногория
372 м²
€ 375,000
Мини-отель на продажу в Чане. Расположен всего в 800 метрах от просторного 1200-метрового…
Отель 10 спален
Черногория, Черногория
384 м²
€ 350,000
Код объекта - 3.25.17.11099Предлагается к продаже мини-отель в Баре, общей площадью 384 м2, …
Отель 14 спален
Kukulje, Черногория
656 м²
€ 5,270,000
Мини-отель в Добра Вода в 30 метрах от моря. Площадь отеля 656 м2, а площадь участка 800 м2…
Отель
Бечичи, Черногория
334 м²
€ 1,100,000
На продажу предлагается прекрасная и полностью обустроенная Вилла-Отель в городе Бечичи, в н…
Отель
Будва, Черногория
€ 330,000
Тип недвижимости - коммерческая недвижимость, отель (гостиница). Рынок-вторичный. Площадь …
Отель 5 спален
Buljarica, Черногория
5 ванных комнат
420 м²
Количество этажей 2
€ 650,000
Исключительно красивый апарт-отель, состоящий из 5 апартаментов с одной спальней с собственн…
Отель 9 комнат
Будва, Черногория
9 Количество комнат
263 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Мини-отель в Будве, в тихом районе Вели Виногради. Площадь гостиницы составляет 263 м2, пло…
Отель 18 комнат
Петровац, Черногория
18 Количество комнат
840 м²
Количество этажей 4
€ 650,000
Просторный апарт-отель в Петроваце, всего в 300 метрах от моря. В составе объекта: 16 апарта…
Отель 10 комнат
Петровац, Черногория
10 Количество комнат
500 м²
Количество этажей 3
€ 735,000
Отличное предложение! Небольшой апарт-отель в центральном месте города Петровац. Полностью о…
Отель 9 комнат
Каменари, Черногория
9 Количество комнат
464 м²
Количество этажей 4
€ 550,000
Мини-отель площадью 464 м2 с видом на море и бассейном, находится в поселке Каменаре, Герцег…
Отель 5 комнат
Петровац, Черногория
5 Количество комнат
160 м²
Количество этажей 3
€ 350,000
Дом расположен всего в десяти минутах ходьбы от города Петровац на берегу моря. Три этажа, н…
Отель 7 спален
Печурице, Черногория
336 м²
Цена по запросу
Отель 5 спален
Сутоморе, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
610 м²
Количество этажей 2
€ 1,700,000
K9-1176. Комплекс с квартирами в аренду в Сутоморе Продается комплекс с квартирами в аренду …
Отель 14 комнат
Добра Вода, Черногория
14 Количество комнат
€ 700,000
Продается действующий отель в местечке Добра Вода, Барская ривьера. Отель располагает 14 …
Отель 5 спален
durasevici, Черногория
6 Количество комнат
5 ванных комнат
360 м²
Количество этажей 3
€ 1,570,000
K5-002. Мини-отель на первой линии в Джурашевиче, ЛюстикаПродается мини-отель у воды с собст…
Отель 8 спален
Столив, Черногория
6 ванных комнат
440 м²
€ 1,650,000
Дом расположен в Которском заливе, в месте под названием Марков Врт, рядом с отелем Blue Bay…
Отель
Будва, Черногория
108 м²
€ 265,000
Мы предлагаем на продажу дом в Будве, расположенный в популярной части города - Вавилонии. Э…
Отель
Столив, Черногория
1 630 м²
€ 2,700,000
Отель в Столиве ( Которский Залив, Черногория ) Построен в 2006 г. Отремонтирован и юсоверше…
Отель 6 спален
Черногория, Черногория
340 м²
€ 300,000
Код объекта - 4.25.17.10870СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Трехэтажный отель с семью апартаментами в Добра …
Отель 13 спален
Черногория, Черногория
400 м²
€ 600,000
Код объекта - 8.25.17.10843Предлагается к покупке вилла с апартаментами на 10 номеров. Отель…
Отель 7 спален
Община Даниловград, Черногория
400 м²
€ 250,000
Код объекта - 5.27.17.10808 Предлагается к продаже или аренде мини-отель на берегу реки З…
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