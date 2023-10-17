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Отели в периферийная единица Халкидики, Греция
Муниципалитет Кассандра
141
The Municipality of Sithonia
53
Никити
27
Касандрия
16
Муниципалитет Аристотеля
15
Полийирос
13
Неос-Мармарас
11
Иерисос
8
Сикея
8
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230 объектов найдено
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Отель 21 спальня
Pefkochori, Греция
21
1 000 м²
Код недвижимости: HPS4230 - Отель ДЛЯ ПРОДАЖИ в Паллини Пефкочори для €3.500.000 . Этот мебл…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни с кондиционером, с бассейном, с садом
Kallithea, Греция
32
600 м²
-1
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 32 Помещения, 16 Ванная 16 WC Площадь: 600 m2, 3 Уровни, Хор…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с видом на море, с парковка
Moles Kalyves, Греция
18
Супер возможность взять на себя и закончить этот отель/бизнес для продажи в Кассандра Халкид…
€750,000
Рекомендовать
Отель 10 спален с балконом, с мебелью, с кондиционером
Chaniotis, Греция
10
10
3
Продается в отличном месте аренда квартир, на 3 этажах, в том числе 160 кв. М арендуемой пло…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 14 комнат с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Pefkochori, Греция
14
Новый отель на продажу в процветающем приморском городе Пефкохори всего в 50 м от песчаного …
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель 18 комнат с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
18
ПРОДАЕТСЯ, Это престижное портфолио роскошного отеля в КАССАНДРА всего в 500 м от песчаного …
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 23 комнаты с балконом, с мебелью, с кондиционером
Polychrono, Греция
23
Супер возможность взять на себя и запустить этот бизнес на продажу в Кассандре Халкидики. Он…
€1,45 млн
Рекомендовать
Отель 32 спальни
Kallithea, Греция
32
16
600 м²
Код недвижимости: HPS3999 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Каллитея за € 2.000.000 . Это 600 кв…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Loutra, Греция
1
210 м²
1
Продается отель площадью 210 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€350,000
Рекомендовать
Отель 30 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Торони, Греция
30
1 200 м²
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Гостиница 30 Помещения, 30 Гостиная 30 Кухня 30 Ванная Площадь: 1200 m2, 3…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 8 спален с парковкой, с кондиционером, с садом
Metamorfosi, Греция
8
200 м²
-1
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Гостиница Площадь: 1 m2, , Отличное состояние, Автостоянка, Сад, Вид, …
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 22 спальни с парковкой, с видом на море, с бассейном
Moles Kalyves, Греция
22
600 м²
-1
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
€3,50 млн
Рекомендовать
Отель 11 спален с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Никити, Греция
11
710 м²
-1
Metamorfosi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 11 Помещения, 11 Кухня 11 Ванная 12 WC Площадь: 710 m2, 2 У…
€2,50 млн
Рекомендовать
Отель 24 спальни с парковкой, с бассейном, с садом
Kriopigi, Греция
24
1 667 м²
-1
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
70
4 500 м²
-1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€8,00 млн
Рекомендовать
Отель 8 спален
Полийирос, Греция
8
8
200 м²
Код недвижимости: HPS3788 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Ситония Никити за € 2.000.000 . Это 200 кв. ме…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель 30 спален
Сикея, Греция
30
30
1 200 м²
Код недвижимости: HPS3789 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр € 4.000.000 . Это 1200 кв. меблир…
€4,00 млн
Рекомендовать
Отель 10 комнат
Nea Roda, Греция
10
350 м²
3
Hotel for sale in Ammouliani, Stagiron - Akanthou of Chalkidiki for 850.000€ (Listing No KG1…
€850,000
Рекомендовать
Отель с балконом, с бытовой техникой, с парковка
Касандрия, Греция
450 м²
Super opportunity to take over and run this business for sale in Kassandra Halkidiki. It com…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Agia Paraskevi, Греция
1
800 м²
3
Продается комплекс общей площадью 600 кв.м. с участком земли 4800 кв.м., также есть 200 кв.м…
Цена по запросу
Рекомендовать
Отель 73 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Chaniotis, Греция
73
1 650 м²
Excellent investment opportunity occupying a most appealing setting in the thriving area of …
€3,60 млн
Рекомендовать
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
70
70
4 500 м²
Код недвижимости: HPS3472 - Отель НА ПРОДАЖУ в Мудании Неа Потидейя за € 8.000.000 . Это 450…
€8,00 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с furnishings
Муниципалитет Кассандра, Греция
1
450 м²
1
Продается отель площадью 450 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pefkochori, Греция
4 000 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
€7,04 млн
Рекомендовать
Отель 120 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Pefkochori, Греция
120
6 000 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
€11,70 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с кондиционером, с бассейном
Pefkochori, Греция
1 890 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 65 WC Площадь: 1890 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
€3,75 млн
Рекомендовать
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Полийирос, Греция
26
8 000 м²
-1
Отель состоит из 26 номеров: 12 из которых имеют прямой вид на море (Sea view) и 14 номеров …
€4,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с садом
Pefkochori, Греция
400 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель 26 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Pefkochori, Греция
26
1 250 м²
-1
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
€4,30 млн
Рекомендовать
Отель 18 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
Polychrono, Греция
18
521 м²
-1
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
€1,50 млн
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Типы недвижимости в периферийная единица Халкидики
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