Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. The municipality Nea Propontida
  5. Гостиницы, отели

Отели в The municipality Nea Propontida, Греция

коммерческая недвижимость
33
Отель В архив
Очистить
8 объектов найдено
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 70
Площадь 4 500 м²
Этаж -1
Nea Potidaia ПРОДАЁТСЯ Гостиница 70 Помещения, 70 Ванная 70 WC Площадь: 4500 m2, , Необход…
€8,00 млн
Отель 70 спален в Неа-Потидея, Греция
Отель 70 спален
Неа-Потидея, Греция
Количество спален 70
Кол-во ванных комнат 70
Площадь 4 500 м²
Код недвижимости: HPS3472 - Отель НА ПРОДАЖУ в Мудании Неа Потидейя за € 8.000.000 . Это 450…
€8,00 млн
Отель 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 430 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость …
€590,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Portes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Portes, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м в Халкидиках. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€630,000
Отель 1 комната с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 835 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажное здание в курортном поселке на п-ове Кассандра. Площадь обьекта составл…
€470,000
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается здание площадью 360 кв м, построенное на участке 2500 кв. Здание состоит из 5 таун…
€850,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€800,000
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings в Неа-Потидея, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с furnishings
Неа-Потидея, Греция
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 460 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
€2,25 млн
Realting.com
Перейти