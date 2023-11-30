Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Бургасская область
  5. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Бургасская область, Болгария

коммерческая недвижимость
116
отели
9
инвестиционная недвижимость
4
магазины
4
Ресторан, кафе В архив
Очистить
5 объектов найдено
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бургасская область, Болгария
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Полностью оборудованный ресторан с садом на продажу в Бургасе Успешный Полностью оборудован…
€165,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Несебр, Болгария
Ресторан, кафе
Несебр, Болгария
Площадь 187 м²
€190,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Бургасская область, Болгария
Ресторан, кафе
Бургасская область, Болгария
€220,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Поморие, Болгария
Ресторан, кафе
Поморие, Болгария
Площадь 358 м²
€220,000
Оставить заявку
Ресторан, кафе в Солнечный берег, Болгария
Ресторан, кафе
Солнечный берег, Болгария
Площадь 590 м²
€390,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти