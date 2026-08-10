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Коммерческая недвижимость в Karnobat, Болгария

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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 1 925 м² в Hadzhiite, Болгария
Коммерческое помещение 1 925 м²
Hadzhiite, Болгария
Площадь 1 925 м²
ID 33730846Предлагается на продажу земельный участок и старый одноэтажный дома в селе Хаджии…
$25,242
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Отель 86 м² в Sokolovo, Болгария
Отель 86 м²
Sokolovo, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Описание объекта: Деревня Соколово находится всего в 7 км от Балчик, примерно в 10 км от кур…
$163,560
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Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 10 000 м² в Karnobat, Болгария
Коммерческое помещение 10 000 м²
Karnobat, Болгария
Площадь 10 000 м²
Этаж -1
ID 31800284Общая площадь: 10 000 кв. м. Стоимость: 1 720 000 евро Схема оплаты:Депозит по до…
$1,96 млн
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TekceTekce
Склад в Karnobat, Болгария
Склад
Karnobat, Болгария
Описание объекта: На продажу представлен склад/здание в районе вокзала города Карнобат (прим…
$463,543
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
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