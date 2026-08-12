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Продажа офисных помещений в Бургасской области, Болгария

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Несебр
5
6 объектов найдено
Офис 42 м² в Несебр, Болгария
Офис 42 м²
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 1/6
Современный офис — комплекс Vigo Panorama, Несебр Мы рады предложить на продажу современный …
$128,300
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IBG REAL ESTATES LTD
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Офис 105 м² в Святой Влас, Болгария
Офис 105 м²
Святой Влас, Болгария
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
🏢 КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В СВЯТОМ ВЛАСЕ: ГОТОВЫЙ БИЗНЕС-ОБЪЕКТ Предлагаем к продаже пр…
$258,863
НДС
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Болгарский Эксперт
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Офис 42 м² в Несебр, Болгария
Офис 42 м²
Несебр, Болгария
Площадь 42 м²
Количество этажей 5
✦ Офис в квартале Чайка: Идеальное пространство для вашего бизнеса на Солнечном Берегу! П…
$74,787
НДС
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Болгарский Эксперт
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TekceTekce
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег в Несебр, Болгария
Коммерческие помещения на курорте Солнечный Берег
Несебр, Болгария
Число комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем просторные коммерческие помещения в курортном городе Солнечный Берег. Помещ…
$117,901
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ОФИС НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ в Несебр, Болгария
ОФИС НА СОЛНЕЧНОМ БЕРЕГУ
Несебр, Болгария
Площадь 20 м²
Идеальное предложение для старта вашего бизнеса или выгодной инвестиции в одном из самых поп…
$46,690
НДС
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Болгарский Эксперт
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Офис в комплексе «Золотые мечты», курорт «Солнечный берег». в Несебр, Болгария
Офис в комплексе «Золотые мечты», курорт «Солнечный берег».
Несебр, Болгария
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Предлагаем просторный офис без мебели в комплексе «Золотые мечты» на курорте Солнечный Берег…
$97,773
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