Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Бургасская область
  5. Магазины

Магазины в Бургасская область, Болгария

Nesebar
3
Магазин В архив
Очистить
4 объекта найдено
Магазин 1 спальня в Бургасская область, Болгария
Магазин 1 спальня
Бургасская область, Болгария
Количество спален 1
Площадь 85 м²
€35,000
Оставить заявку
Магазин 1 комната со стеклопакетами, с Онлайн-показ в Солнечный берег, Болгария
Магазин 1 комната со стеклопакетами, с Онлайн-показ
Солнечный берег, Болгария
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 1
Магазин / офис в центре Солнечного пляжа, комплекс Авеню IBG Real Estates рада предложить н…
€70,000
Оставить заявку
Магазин с мебелью, с Онлайн-показ в Солнечный берег, Болгария
Магазин с мебелью, с Онлайн-показ
Солнечный берег, Болгария
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Магазин и кафе рядом с пляжем и аквапарком Action на Солнечном берегу IBG Real Estates рада…
€195,000
Оставить заявку
Магазин в Солнечный берег, Болгария
Магазин
Солнечный берег, Болгария
Площадь 62 м²
€175,000
Оставить заявку

Типы недвижимости в Бургасская область

коммерческая недвижимость
рестораны
отели
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти