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Отели в Бургасской области, Болгария

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Несебр
96
Святой Влас
109
Ахелой
13
Pomorie
10
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296 объектов найдено
Отель 140 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 140 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Описание объекта: Вилла Ева — уютный жилой комплекс в курортном городе Свети Влас, расположе…
$346,272
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Отель 130 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 130 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Описание объекта: Святи Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, в 10 км от Несебра…
$225,389
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Отель в Равда, Болгария
Отель
Равда, Болгария
Описание объекта: Отель на продажу в Равде - Болгарское Черноморское побережье Построенная …
$866,813
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TekceTekce
Отель 85 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 85 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Описание объекта: Свети Влас — это прекрасный курорт на востоке Болгарии, расположенный в 10…
$190,268
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Отель 196 м² в Pomorie, Болгария
Отель 196 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Описание объекта: Поморие — один из самых известных курортов и курортных городов Болгарии. О…
$408,074
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Отель 60 м² в Kosharitsa, Болгария
Отель 60 м²
Kosharitsa, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Жилой комплекс Свети Никола — уютное поселение в живописной Кошарице у под…
$64,818
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Отель 110 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 110 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Описание объекта: Манастира 2 — это эксклюзивный жилой комплекс прямо у моря в курортном пос…
$244,801
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Отель 81 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 81 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Описание объекта: Идеальное место для отдыха. Закрытая территория для всех возрастных групп.…
$130,747
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Отель 61 м² в Бургас, Болгария
Отель 61 м²
Бургас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Описание объекта: Славейков — один из самых популярных и хорошо развитых жилых районов Бурга…
$181,792
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Отель 107 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 107 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Описание объекта: Sun Coast — современный жилой комплекс в одном из самых престижных и досту…
$161,866
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Отель 90 м² в Несебр, Болгария
Отель 90 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Барко Дел Сол — жилой комплекс в курортном стиле в центре Солнечного Берег…
$83,262
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Отель 67 м² в Бургас, Болгария
Отель 67 м²
Бургас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Описание объекта: Славейков — один из самых современных, хорошо оборудованных и востребованн…
$200,402
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Отель 60 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 60 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Описание объекта: Шато Несебр — уютный жилой комплекс в престижном районе курорта Свети Влас…
$112,875
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Отель 72 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 72 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Описание объекта: Квартира с 1 спальней в комплексе Green Fort, Свети Влас С видом на море…
$122,250
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Отель 165 м² в Pomorie, Болгария
Отель 165 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Описание объекта: Дас Сансет Резорт — это великолепный курорт высшего класса. Он расположен …
$119,899
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Отель 125 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 125 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Описание объекта: Вилла Флоренс — это элегантный и эксклюзивный жилой комплекс, расположенны…
$411,365
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Отель 155 м² в Несебр, Болгария
Отель 155 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Описание объекта: Альмонд Хилл Виллас — уютный огороженный жилой комплекс вилл в живописном …
$225,945
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Отель 780 м² в Primorsko, Болгария
Отель 780 м²
Primorsko, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 780 м²
Этаж 5/5
#26613082 Предлагается 5-ти этажный отель в тихом живописном месте черноморского побережья.С…
$634,858
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Отель 55 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 55 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам светлую однокомнатную квартиру с видом на внутренний дво…
$63,847
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Отель 132 м² в Burgas, Болгария
Отель 132 м²
Burgas, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Описание объекта: Банево — тихий и зеленый жилой район в Бургасе, расположенный у подножия ж…
$210,466
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Отель 41 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 41 м²
Святой Влас, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Описание объекта: Представляем вам эксклюзивный жилой комплекс Sorento Sole Mar в популярном…
$93,364
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Отель 113 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 113 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Описание объекта: В комплексе Messambria Fort, прямо у моря в курортном районе Елените, прод…
$219,243
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Отель 90 м² в Святой Влас, Болгария
Отель 90 м²
Святой Влас, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Описание объекта: Ипанема Бич — роскошный комплекс прямо у моря в курортном поселке Свети Вл…
$219,632
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Отель 21 м² в Несебр, Болгария
Отель 21 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Описание объекта: Солнечный берег — популярное туристическое направление в сердце Черного мо…
$42,875
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Отель 39 м² в Несебр, Болгария
Отель 39 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Описание объекта: Каскадос Фэмили Резорт — один из престижных и крупнейших жилых комплексов …
$90,388
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Отель 92 м² в Ахелой, Болгария
Отель 92 м²
Ахелой, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Описание объекта: 🏡 Трехкомнатная квартира (155 м²) с видом на море в Midia Resort, Ахелой -…
$125,678
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Отель 40 м² в Несебр, Болгария
Отель 40 м²
Несебр, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Описание объекта: Сонячный берег — самый большой и популярный курорт Болгарии на побережье Ч…
$70,223
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Отель 57 м² в Несебр, Болгария
Отель 57 м²
Несебр, Болгария
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Описание объекта: Жилые комплексы Fort Noks отличаются ухоженными, огороженными жилыми район…
$105,819
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Отель 82 м² в Pomorie, Болгария
Отель 82 м²
Pomorie, Болгария
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Описание объекта: В полностью меблированная двухкомнатная квартира в престижном Sunset Resor…
$97,004
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Отель 59 м² в Ахелой, Болгария
Отель 59 м²
Ахелой, Болгария
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Описание объекта: Шато Ахелой — современный жилой комплекс в тихом районе курорта Ахелой, вс…
$88,312
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