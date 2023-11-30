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Отели в Бургасская область, Болгария

Nesebar
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9 объектов найдено
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Солнечный берег, Болгария
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Солнечный берег, Болгария
Площадь 19 010 м²
ОписаниеПродажа Гостиничного комплекса 4* с аквапарком у моря в Болгарии, 20 млн €!Месторасп…
€20,00 млн
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Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом в Солнечный берег, Болгария
Отель 12 спален с лифтом, с подвалом, с пирсом
Солнечный берег, Болгария
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 1 112 м²
€839,000
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Отель 20 комнат с ванной в Поморие, Болгария
Отель 20 комнат с ванной
Поморие, Болгария
Комнаты 20
Площадь 20 600 м²
Агентство Square рада предложить вам рабочее, живописное место над морем, в старом городе …
€8,00 млн
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Отель 10 спален с ванной в Ravda, Болгария
Отель 10 спален с ванной
Ravda, Болгария
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 1 130 м²
Агентство недвижимости КВАДРАТ предлагает на продажу небольшой семейный отель, удобно расп…
€420,000
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Отель 17 комнат с холодильником в Kiten, Болгария
Отель 17 комнат с холодильником
Kiten, Болгария
Комнаты 17
Площадь 1 098 м²
Если вы хотите, когда вы откроете глаза, увидеть море и солнце, приходите к нам. Всего в 1…
€720,000
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Отель 19 комнат в Несебр, Болгария
Отель 19 комнат
Несебр, Болгария
Комнаты 19
Площадь 1 152 м²
  Предлагаем на продажу готовый объект для успешного бизнеса! Уютная приветливая гостин…
€690,000
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Отель в Солнечный берег, Болгария
Отель
Солнечный берег, Болгария
Площадь 3 336 м²
TOP РАСПОЛОЖЕНИЕ !!! 100 м от пляжа! Агенство недвижимости КВАДРАТ представляет Вашему вни…
€2,00 млн
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Отель с холодильником в Святой Влас, Болгария
Отель с холодильником
Святой Влас, Болгария
Площадь 2 200 м²
Место нахождения Отель расположен в живописном морском городе Святой Влас, у подножия южно…
€1,50 млн
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Отель в Lozenets, Болгария
Отель
Lozenets, Болгария
Площадь 1 600 м²
€1,000,000
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