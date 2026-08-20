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Коммерческая недвижимость в Chernomorets, Болгария

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2 объекта найдено
Отель 210 м² в Chernomorets, Болгария
Отель 210 м²
Chernomorets, Болгария
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Описание объекта: Мы предлагаем большой дом в Черноморце, всего в 800 метрах от пляжа, на пр…
$233,766
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Коммерческое помещение 6 686 м² в Chernomorets, Болгария
Коммерческое помещение 6 686 м²
Chernomorets, Болгария
Площадь 6 686 м²
ID 34055772Мы продаем привлекательный участок для курортного строительства в с. Черноморец, …
$655,993
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