Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Малоритский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Малоритском районе, Беларусь

Чернянский сельский Совет
9
Малорита
8
Великоритский сельский Совет
5
Хотиславский сельский Совет
4
Показать больше
1 объект найдено
Дом в Збураж, Беларусь
Дом
Збураж, Беларусь
Площадь 156 м²
Возможно приобрести в кредит! Уютный дом для круглогодичного проживания, со всеми удобствами…
$58,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Малоритском районе, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти