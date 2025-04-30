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Дома в Малоритском районе, Беларусь

Чернянский сельский Совет
10
Великоритский сельский Совет
9
Малорита
7
Хотиславский сельский Совет
5
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37 объектов найдено
Дом в Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Гвозницкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1968 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,3 кв.м, общ.- 66,6 кв.м, жил.- …
$35,500
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 133 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2017 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 138,2 кв.м, общ.- 132,5 кв.м, жил.- 44,4…
$115,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1985 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.- 72,0 кв.м. 2 комнаты. Ст…
$20,000
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 58 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1955 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 60,9 кв.м, общ.- 58,2 кв.м, жил.- …
$12,500
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Садовый домик в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 29,8 кв.м, общ.- 29,8 кв.м, жил.- 12,4 к…
$6,800
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 57 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 77,9 кв.м, общ.- 57,0 кв.м, жил.- 39,2 кв.м,…
$15,000
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 492 м²
Агроусадьба в Малоритском р-не. 1960 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 515,3 кв.м, общ.- 492,0 кв.м, жи…
$300,000
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 53,1 кв.м, общ.- 53,1 кв.м, жил.- …
$13,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Лот 7251 Звоните для более подробной информации Современная дача на хорошем участке в лесу р…
$39,900
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 42 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1957 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 41,9 кв.м, общ.- 41,9 кв.м, жил.- …
$4,500
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 98 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Малоритском р-не. 2019 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 1…
$7,150
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 151 м²
Коробка жилого дома в г. Малорите. 2023 г.п. 1 этаж. Общ. - 150,9 кв.м, кух.- 19,1 кв.м. 4 к…
$48,200
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Дом в Дворище, Беларусь
Дом
Дворище, Беларусь
Площадь 106 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1993 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,5 кв.м, общ.- 106,1 кв.м, жил.…
$8,000
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Коробка жилого дома до стропильной системы в Малоритском р-не. 2011 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 1…
$7,500
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 112 м²
Жилой дом в г. Малорите. 1987 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 111,5 кв.м, общ.- 111,5 кв.м, жил.- 74,…
$40,000
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 126 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1996 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,6 кв.м, общ.- 126,3 …
$35,500
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Дом в Масевичи, Беларусь
Дом
Масевичи, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1953 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 58,9 кв.м, общ.- 48,9 кв.м, жил.- 40…
$13,500
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Дом в Чернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 92 м²
Коробка жилого дома в Малоритском. 2022 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 92,13 кв.м, общ.- 9…
$26,000
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1980 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 71,1 кв.м, общ.- 59,0 кв.м, жил.- …
$2,900
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1976 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,5 кв.м, общ.- 70,4 кв.м, жил.- …
$11,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 176 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2003 г.п. 2 этажа, подвальный этаж. Общ.СНБ - 261,9 кв.м, общ.- 175,…
$65,000
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Дом в Малорита, Беларусь
Дом
Малорита, Беларусь
Площадь 136 м²
Жилой дом в г.Малорите. 2010 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 135,9 кв.м, общ.- 135,9 кв.м, …
$69,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1989 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 32,8 кв.м, общ.- 32,8 кв.м, жил.- …
$10,000
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Дом в Черняны, Беларусь
Дом
Черняны, Беларусь
Площадь 124 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 123,9 кв.м, общ.- 123,9 кв.м, жил.- …
$36,500
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 72 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,4 кв.м, жил.- 64,0 кв.м, кух.- 21,6 кв.м.…
$7,500
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Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 59 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1969 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 74,4 кв.м, общ.- 59,3 кв.м, жил.- …
$18,000
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Дом в Великоритский сельский Совет, Беларусь
Дом
Великоритский сельский Совет, Беларусь
Площадь 61 м²
Описание: Жилой дом в Малоритском р-не. 1920 г.п. Реконструкция 1980 г. 1 этаж. Общ.СНБ - 60…
$14,500
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Дом в Мокранский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мокранский сельский Совет, Беларусь
Площадь 123 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1984 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 122,5 кв.м, общ.- 122,5 кв.м, жил.…
$30,000
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Дом в Олтушский сельский Совет, Беларусь
Дом
Олтушский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
Жилой дом в Малоритском р-не. 1946 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 49,7 кв.м, общ.- 49,7 кв.м, жил.- …
$19,900
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Дом в Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотиславский сельский Совет, Беларусь
Площадь 64 м²
Садовый домик. 2011 г.п. Малоритский р-н. Газосиликатный блок / штукатурка с фактурой "шуба"…
$10,000
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Параметры недвижимости в Малоритском районе, Беларусь

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